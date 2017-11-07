Томичей приглашают на персональную выставку Наташи Юдиной

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 11 ноября, в Сибирском филиале Центра соверменного искусства (пер.Нахановича, 3а) откроется персональная выставка известной томской художницы Наташи Юдиной «Таежные сны», сообщают организаторы.

Наташа Юдина – яркий представитель актуального сибирского искусства. Художница неоднократно принимала участие в международных выставках, симпозиумах и резиденциях современного искусства: 2017 – «Страшные, теплые сибирские сказки», персональная выставка, Dukley Art Centrе (Черногория); 2017, 2016 - участник международного симпозиума современного искусства «Бирючий» (Украина); 2012, 2011 — участник международного симпозиума современного искусства «Nord Art» (Büdelsdorf, Germany) и др.

В своей выставке Наташа Юдина приглашает зрителей отправиться в путешествие по сновидениям, происшедшим во время зимней спячки.

«Выставка продолжает проект Наташи Юдиной под общим названием «Страшные сибирские сны». Наташа Юдина – яркий представитель сибирского иронического концептуализма. Основной прием в ее работах состоит в обыгрывании сибирского контекста бытования искусства. Художница ставит вопрос: какое современное искусство может возникнуть, жить и выжить в условиях удаленности от столиц, нарочитого провинциализма и неблагоприятных погодных условий. С этой целью Наташа Юдина предлагает эксперименты по изменению контекста восприятия обычных бытовых предметов, а иногда и слепков с классической скульптуры», — отметил куратор Герман Преображенский.

Открытие выставки в 16.00. Экспозиция будет работать до 3 декабря. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.





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