У жителя Томской области нашли 1,2 кг марихуаны

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Колпашеве полицейские задержали 35-летнего мужчину, обвиняемого в хранении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Запрещенные вещества - более 1 200 граммов марихуаны подозреваемый держал в гараже. Ранее мужчина привлекался к ответственности за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК ПФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

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