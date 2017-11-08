На томском «Городе IT» Томске будет работать интерактивная выставка в «городской среде»

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

На VIII конференции с международным участием «Город IT» будет открыта выставка с шестью интерактивными точками, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сразу два стенда презентует СибГМУ. Медики будут демонстрировать процесс печати протезов костей и суставов на 3D-принтере, а также методику восстановления больных с нарушениями опорно-двигательной функции при помощи виртуальной реальности. На стенде будет представлена разработка томичей — трехмерная модель робота, с помощью которой можно создавать сценарии реабилитации и проверять их в безопасных лабораторных условиях без участия пациентов.

Компания Rubius продемонстрирует возможности дополненной реальности при помощи очков Microsoft HoloLens, в разработке которых они приняли участие. Компания UNIGINE презентует свой авиатренажер Бе-200 для пилотов МЧС, а также VR-шлем.

Резидент бизнес-инкубатора ТПУ представит интерактив под кодовым названием «Пирамида». Стенд представляет собой конструкцию в виде пирамиды, на стенки которой проецируется изображение с интерактивными элементами. К пирамиде можно подойти и выбрать персонажа, который будет улавливать и повторять движения человека, становясь его аватаром в виртуальной реальности.

Как рассказали организаторы, выставочное пространство в холле второго этажа Института экономики и менеджмента ТГУ будет оформлено как фрагмент городской среды с элементами «умного города».

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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