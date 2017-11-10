Модульные деревянные кубы установят на ул. Дизайнеров в Томске в рамках федеральной программы

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2017 // Фото: admin.tomsk.ru

В ближайшее время на ул. Дизайнеров в Томске будут смонтированы многофункциональные деревянные кубы. По задумке дизайнеров, они могут быть использованы в зависимости от ситуации — стать мобильными стендами, палатками, трибунами и так далее, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Подрядчик уже обустроил на территории цветники из луковичных многолетников почти на 200 кв. м газонов и отсыпал щебнем 500 кв. м площадок для установки кубов.

«Улица Дизайнеров в ближайшее время станет местом притяжения творческой молодежи Томска, поэтому к созданию его дизайн-проекта мы привлекли членов томского ландшафтного клуба, архитекторов, художников и других неравнодушных горожан, чтобы учесть все пожелания местных жителей, узнать, что им действительно нужно и интересно. Мы видим интерес томичей к благоустройству этой улицы, они нас поддерживают, высказывают свои предложения, и мы приняли решение в следующем году продолжить обустройство этого общественного пространства», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В ходе общественного обсуждения томичи одобрили благоустройство территории и предложили сделать из улицы «экспериментальный полигон» для кафедры дизайна ТГАСУ.

Одной из особенностей благоустраиваемого пространства стала установка первых в Томске садовых диванов с яркими скворечниками. Два таких объекта уже смонтированы на ул. Дизайнеров накануне. Позже здесь же установят еще 12 обычных скамеек для отдыха томичей.

Берега ручья рядом со склоном выложены щебнем и утрамбованы. Само русло ручья в будущем расчистят и углубят. В будущем здесь предлагают сделать первую полноценную велодорожку в городе, на которой зимой смогут заниматься и лыжники.

На пересечении улиц Дизайнеров и Василия Болдырева появится въездной знак «Улица Дизайнеров».

В следующем благоустроительном сезоне мэрия города вместе с жителями близлежащих домов организует здесь высадку саженцев.

Напомним, ул. Дизайнеров — одно из общественных пространств, которое будет благоустроено в 2017 году в Томске за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме этого объекта, в текущем году будут обустроены ул. Красноармейская, сад «Белое озеро», центральная площадь пос. Светлый, сквер в мкр. Солнечный и парк им. Геннадия Ворошилова.

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