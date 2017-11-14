Мобильная связь вернулась в 18 отдаленных поселков Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

За два года мобильная связь вернулась в 18 отдаленных населенных пунктов Томской области. Таким образом связью обеспечены более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Программа ликвидации мобильного неравенства родилась из встреч губернатора с жителями отдаленных таежных поселков, — сказал его заместитель по промышленной политике Игорь Шатурный. — На восстановление мобильной связи в малочисленных и удаленных селах мы уже второй год целевым образом направляем средства областного бюджета. По распоряжению Сергея Анатольевича Жвачкина в прошлом году муниципалитетам выделено 11 миллионов рублей, за десять месяцев 2017 года — уже 9,3 миллиона рублей».

На эти средства монтаж антенно-мачтового сооружения с репитером GSM (усилителем сигналов сотовой связи) проведен в десяти районах — Александровском (Лукашкин Яр), Верхнекетском (Дружный, Нибега), Кожевниковском (Аптала, Еловка, Ерестная), Кривошеинском (Малиновка), Молчановском (Колбинка), Чаинском (Ермиловка, Гореловка, Обское), Зырянском (Громышевка, Дубровка, Высокое), Бакчарском (Чумакаевка) и Шегарском (Новоильинка). В двух населенных пунктах — селе Назино Александровского района и поселке Центральный Верхнекетского района — установлены полноценные базовые станции.

«До конца года губернатор поручил обеспечить сотовой связью еще два населенных пункта с численностью населения свыше пятисот человек, где ранее перестал работать стандарт CDMA-450 либо сигнал нестабильный и слабый», — отметил Игорь Шатурный.

Речь идет о деревне Четь-Конторка Тегульдетского района, где будет установлена базовая станция, и селе Осиновка Кожевниковского района, где смонтируют репитер.

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