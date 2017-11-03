Томские нефтяники получили государственные награды

3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Во вторник, 31 октября, губернатор Сергей Жвачкин вручил государственные награды в Доме приемов Томской области жителям региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

Среди награжденных — четверо специалистов ОАО «Томскнефть» ВНК. Это оператор по добыче нефти и газа Юрий Глотов, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Ирина Ревунова, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Игорь Шаламов и электрогазосварщик Герасим Юкчубаев.

Всего государственные награды получили 23 томича и жители области. Сергей Жвачкин поблагодарил всех награжденных за большой личный вклад в развитие Томской области.

«С 2010 года в Томской области стабильно растет валовый продукт. А темпы роста обрабатывающих отраслей у нас в несколько раз опережают средние показатели по стране. Наши университеты благодаря мощной поддержке президента, благодаря труду профессоров и преподавателей продолжают подниматься по ступеням мировых рейтингов. А сельское хозяйство в этом году побило исторический рекорд в урожайности зерновых. Мы возрождаем машиностроение и лесную промышленность, строим и ремонтируем дороги и транспортные развязки. Одними из первых в стране мы решили в Томской области вопрос доступности дошкольного образования. И приступили к строительству школ. И, конечно, достичь таких результатов мы смогли только благодаря всем, кто живет и работает в нашей области. Благодаря честным труженикам, которые изо дня в день ответственно делают свое дело, воспитывают подрастающее поколение. Благодаря вам, сидящим в этом зале», — сказал глава региона.

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