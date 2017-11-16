В Томске набирают волонтеров на «Мамины пироги»

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Организаторы семейного праздника «Мамины пироги», который пройдет в Томске 26 ноября с 13.00 до 16.00 в концертном зале Томской филармонии, объявили набор волонтеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Волонтеры в день мероприятия помогут встретить гостей, провести кукольный спектакль, мастер-классы, проследят за порядком и будут вручать вкусности за пожертвования. Перед праздником с волонтерами проведут инструктаж.

О том, как можно стать волонтерами праздника, можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте.

В этом году семейный праздник, приуроченный ко Дню матери, пройдет в Томске уже в пятый раз. Его организатором выступает Детский благотворительный фонд имени Алены Петровой. На мероприятии томичи смогут купить за пожертвования торты, пироги и другую выпечку, переданную фонду кондитерскими компаниями. Собранные средства будут направлены на лечение детям с онкологическими заболеваниями.

Для детей и взрослых будет организована большая развлекательная программа. Это сказочный спектакль, разнообразные мастер-классы для ребят, аквагрим, живая музыка, а также умопомрачительные эксперименты от профессора Звездунова и Клоуна Лепы Сосискина.

Тэги/темы: