Томичей приглашают на гала-концерт конкурса «Особая мода»

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2017 // Фото: Vk.com/osobayamoda

Томичей приглашают на конкурс дизайнеров одежды для людей с инвалидностью «Особая мода», гала-концерт которого пройдет 8 декабря в Театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4), сообщает пресс-служба мэрии.

К участию приглашаются дизайнеры, школьники и студенты, дизайнерские агентства и компании, специалисты предприятий индустрии моды и легкой промышленности Томска, желающие развиваться в перспективном направлении.

Для участия необходимо отправить заявку на почту info_osobaya_moda@mail.ru и ознакомиться с положением конкурса и списком моделей.

Напомним, что единственная в России Школа моделей с инвалидностью работает в Томске с 2012 года в рамках проекта «Особая мода». Основная цель проекта — создание условий для социальной интеграции и формирование позитивного образа людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 и 2016 году команда «Особой моды» стала получателем грантов администрации Томска, победив в конкурсе социальных инициатив «Новая молодежная политика».

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