В детсадах Северска установят видеокамеры после инцидента с принудительным кормлением ребенка

17 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Администрация Северска приняла решение об оборудовании камерами видеонаблюдения групп раннего возраста в детсадах, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Поводом для данных мер послужил случай ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем детского сада N40», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что работы по установке камер видеонаблюдения начнутся уже в начале 2018 года, на эти цели из городского бюджета планируется выделить порядка 3,5 млн рублей.

В Северске работают 24 детсада, в которых 119 ясельных групп посещают 1 тыс. 915 малышей.

Как сообщалось, в середине ноября в интернете появился видеоролик, на котором воспитатель в детсаду насильно кормит девочку, при этом она кричит на ребенка «глотай», «не хочешь по-хорошему?». По данным местных СМИ, видеоролик в интернет выложила женщина, работавшая в северском детсаду N40 няней, за что была уволена руководством учреждения.

Следственное управление СКР по Томской области усмотрело в действиях воспитателя признаки преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и инициировало доследственную проверку.

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