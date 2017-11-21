Женщина-водитель и ребенок пострадали в ДТП на трассе Томск — Кузовлево (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 21 ноября, на трассе Томск — Кузовлево столкнулись Renault SR и Mazda Millenia. В результате ДТП двое пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 7.55 на 4-м километре трассы. По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель Renault SR потеряла управление, в результате авто выехало на встречную полосу и столкнулось с Mazda Millenia.

В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир Renault — мальчик 10 лет — доставлены в медицинское учреждение.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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