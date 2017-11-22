Волонтеры Томского политеха собрали более 100 кг круп и корма для животных из приютов

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2017 // Фото: News.tpu.ru

Больше 70 килограммов различных круп и 45 килограммов корма принесли студенты и томичи в пункты сбора, организованные добровольцами волонтерской организации Томского политеха «Стиль жизни», сообщает пресс-служба вуза.

В ТПУ проходила благотворительная акция «Друзей в беде не бросают». Студенты и все желающие могли принести корм, средства бытовой химии, крупы, лекарства и другие необходимые вещи в общежития ТПУ. Собранное волонтеры передавали в приют для бездомных собак Dog house и пункт передержки для кошек «Колыбель Дианы».

Как рассказала руководитель волонтерской организации «Стиль жизни» Анастасия Подъячева, на призыв помочь бездомным животным активно откликнулись как политехники, так и студенты других вузов Томска, а также жители города.

«Всего было собрано 72 килограмма различных круп (геркулес, гречка и другие), 20 килограммов кошачьего корма и 25 килограммов корма для собак. Кроме того, приносили продукты: замороженную рыбу, куриные лапки, кабачки, картошку. Также участники акции поделились средствами бытовой химии, игрушками, лотками, кастрюлями, лекарствами», — поделилась Анастасия Подъячева.

По ее словам, в сборе принимали участие студенты ТПУ, ТГУ, ТГПУ, представители стройотрядов, жители Томска. Больше 30 человек съездили в Dog house и «Колыбель Дианы». Ребята отвезли подарки, помогли волонтерам приютов: починили навес, смастерили несколько будок для собак.

«Раз в неделю, по выходным, мы отвозили все собранное в Dog house и "Колыбель Дианы". Всего к нам присоединилось больше 30 человек. Например, в последние выходные в Dog house приезжали ребята из студотрядов "Каникула", "Юность", "Прайд" и "Атом". Активный сбор помощи для животных пока завершен, но мы продолжим ездить в приюты по выходным. Очень будем рады, если кто-то захочет присоединиться. Особенно актуальна помощь молодых людей», — говорит она.

Отметим, те, кто не успел принять участие в акции «Друзей в беде не бросают», могут помочь животным и принести корм и все необходимое в 19-й корпус ТПУ (ул. Усова, 4а), ауд. 333. Однако необходимо заранее связаться с Анастасией Подъячевой.

«Мы очень рады, что так много людей откликнулись. Многие хотят помогать на постоянной основе. Люди, которые приносили корм, часто благодарили за такую акцию. Это очень здорово, что мы можем хоть чем-то помочь. Всех, кто хочет присоединиться, мы ждем в волонтерской организации "Стиль жизни"», — подытоживает Анастасия Подъячева.

Узнать, как помочь бездомным животным, можно в группе волонтерской организации «Стиль жизни».

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