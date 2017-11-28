В Томске стартует второй международный форум университетских городов

28 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В четверг, 30 ноября, в Томском госуниверситете стартует II международный форум университетских городов «Энергия университета для развития города и региона».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на протяжении трех дней на более чем 30 площадках будут работать российские и зарубежные эксперты в области городского и научно-технологического развития, кластерной политики, представители вузов, органов власти и бизнеса. Они обсудят форматы участия университетов в развитии регионов и то, как вузы влияют на экономику, инновации и социальное развитие.

В мероприятии примут участие директор Международного института тройной спирали в Пало Альто Чуньян Чжоу (США), директор Финского центра исследований, ориентированных на будущее, Школы экономики Турку, Университет Турку Юха Каскинен (Финляндия), директор Центра развития предпринимательства Университета Утрехта Хайн Роелфсема (Нидерланды), президент Токийского столичного университета Дзюн Уэно (Япония) и другие.

«Один из ключевых вызовов, стоящих перед университетами сегодня, — освоение третьей роли университета. Современный университет берет на себя ответственность за взаимодействие с местными сообществами, бизнесом, региональной властью для достижения значимого экономического и социального эффекта», — говорит ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Эксперты обсудят, почему повышается влияние университетов на развитие цифровой экономики и социального сектора регионов, актуализируется партнерство власти, бизнеса и вузов для ответа на социальные, урбанистические и экономические вызовы.

Организатором форума выступает Томский государственный университет при поддержке Минобрнауки РФ и администрации Томской области.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

Тэги/темы: