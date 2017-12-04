Томичка стала дважды чемпионкой Сибири по ирландским танцам

4 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Студия ирландского танца In'Step.

В минувшие выходные, 2—3 декабря, в Новосибирске состоялся IV Чемпионат Сибири по ирландским танцам, сообщают в студии ирландского танца In’Step.

Томичка Александра Кишенская второй год подряд подтверждает титул Чемпионки Сибири по ирландским танцам в своей возрастной категории.

«В этом году задача осложнилась полученной незадолго до чемпионата травмой ноги, однако Александра блестяще справилась и в этот раз», — сообщают в студии.

От томской студии ирландского танца In’Step в соревнованиях принимали участие 18 человек разного возраста — от 5 до 37 лет. В различных номинациях танцоры завоевали 64 награды, из которых 17 — золотых, 21 — серебряную и 23 бронзовых.

Тэги/темы: