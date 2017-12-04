Томские ученые разработали первую отечественную технологию синтеза пентамина

В лаборатории органического синтеза Томского госуниверситета разработана первая отечественная технология синтеза пентамина – субстанции, которая используется для производства лекарственных препаратов.

Как сообщает пресс-служба вуза, предполагается, что созданная томскими химиками технология позволит наладить отечественное производство субстанции, которая будет дешевле аналогов, закупаемых в Китае.

«Пентамин используется для производства инъекций, которые применяют при таких состояниях, как гипертонический криз, отек легких и мозга, спазмах периферических сосудов и в других случаях. На мировом рынке килограмм пентамина стоит около четырех тысяч долларов, но себестоимость его значительно ниже. Сырье имеет вполне демократическую цену, поэтому производство этой субстанции является экономически выгодным», – говорит заведующий лабораторией органического синтеза ТГУ Виктор Мальков.

Химики ТГУ готовы предложить российской промышленности первую отечественную технологию синтеза пентамина. Разработчики опробовали ее в лабораторных условиях. По словам Виктора Малькова, главной сложностью в процессе производства было достижение высокой степени очистки. Это одно из главных требований по отношению к веществам, которые применяются в медицинских целях.

Полученный продукт был отдан на экспертизу в лабораторию физико-химических методов анализа, которая обеспечивает аналитическое сопровождение ряду фармацевтических предприятий России. Исследование показало, что первый отечественный пентамин имеет хорошее качество и степень очистки, это делает его пригодным для производства лекарственных средств.

«Значительную часть работы в процессе создания новой технологии выполнила наша магистрантка Евгения Томилова. В качестве исходных компонентов для синтеза использовалась только одна субстанция импортного производства, все остальные составляющие – российские, причем, часть из них производится в Сибири. В России есть ряд предприятий, способных освоить производство этого вещества», – говорит Виктор Мальков.

Планируется, что первая пробная партия будет получена в Томском государственном университете. После этого Инженерный химико-технологический центр ТГУ займется выводом новой технологии на рынок. Ее внедрение представляется выгодным как для промышленников, заинтересованных в рентабельном производстве, так и для пациентов, которые смогут приобретать препарат по более низкой цене.

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