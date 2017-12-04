Построенные в Томской области дороги прошли девять уровней контроля

4 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томской области в 2017 году приемка всех 316 объектов дорожного ремонта — улиц и участков автомагистралей протяженностью 270 километров — прошла девять уровней контроля.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на всех этапах ремонтных работ подрядчиков проверяли не только специалисты стройконтроля заказчиков, но также ученые ТГАСУ и общественность — активисты Общероссийского народного фронта и просто неравнодушные жители региона.

«Дорожно-ремонтная кампания этого года стала серьезным испытанием как для дорожников, так и для промышленности дорожно-строительных материалов, с точки зрения объемов ремонта и требований к качеству работ. На «горячую линию», организованную областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи по поручению губернатора, поступило более 800 звонков от населения»,— сообщил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Приемка работ и взятие образцов для строительных лабораторий проходили в круглосуточном режиме. Подрядчикам выписано около 300 предписаний об устранении нарушений. По наиболее существенным замечаниям дорожники за собственный счет переделали около восьми километров асфальтобетонного покрытия в областном центре на улицах Учебной, Карташова, Чекистский тракт, Энергетической, Стародеповской, Гоголя, Шегарский тракт, Светленской и других. И если в большинстве случаев это были небольшие участки (по 80-120 метров), то в некоторых случаях брак устранялся на всей улице.

«По всем отремонтированным объектам четыре года будет действовать гарантийный срок К недобросовестным дорожникам, по вине которых в ряде муниципалитетов были сорваны сроки проведения работ, по требованию губернатора применены штрафные санкции, рассмотрен вопрос о включении их в реестр недобросовестных подрядчиков», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Шатурный.

В 2017 году на строительство и ремонт дорог Томская область направила 2,809 млрд рублей, в том числе 725 млн рублей — из федерального бюджета. Из них на ремонт дорог было выделено 2,129 млрд рублей, что в полтора раза превышает финансирование 2016 года.

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