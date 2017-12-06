МТС приготовила томичам сказочное предложение к Новому году

6 декабря 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС запустила акционное предложение — бесплатная связь в течение трех месяцев при подключении на тарифы Smart.

В поддержку акции Дмитрий Нагиев снялся в видео, где предстает в сказочных образах двенадцати месяцев из одноименной русской сказки. Сказочный ролик снял режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по самому кассовому в истории русского кино фильму «Последний богатырь».

Новые абоненты МТС получат подарок к Новому году — возможность три месяца не платить абонентскую плату на одном из тарифной линейки Smart: Smart, Smart Безлимитище, Smart Забугорище.

По-настоящему сказочное предложение обыграно с помощью персонажей из русской сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». В МТС рассказали, что щедрый подарок и сказочное настроение — это лучшее, что можно подарить своим клиентам.

По сценарию ролика между братьями-месяцами разгорается жаркий спор по поводу щепетильного денежного вопроса. В роли каждого из колоритных месяцев выступил Дмитрий Нагиев, которому на этот раз как никогда пригодился его комедийный талант, знакомый зрителю еще со времен программы «Осторожно, модерн!». По традиции, принятой в русских фильмах-сказках, ролик начинается с музыкального отрывка из телепередачи «В гостях у сказки». Основное действие сопровождает мелодия из русской народной песни «Светит месяц, светит ясный». Кинохудожники тщательно продумали интерьер горницы, выполненный в традиционном стиле купеческого терема, и образ каждого из месяцев. Костюмы кропотливо собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, часть из них была пошита специально для ролика.

Новые пользователи смогут три месяца не платить абонентскую плату на нескольких тарифах линейки Smart. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить условия специальной акции.

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