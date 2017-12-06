На новом «Лептории» томичам расскажут о гештальт-терапии

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 10 декабря, в библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а) пройдет очередной «Лепторий» с психологом, психиатром, практикующим психотерапевтом Антоном Сорокиным.

«Лепторий» — новый образовательный формат, в котором интересные люди города читают нескучные лекции по цене кружки кофе, а сумма, внесенная на входе, отправляется прямиком на помощь тем, кому она нужна. Таким образом, все делают посильный вклад в общественность: лектор — дает свои знания вам, вы — передаете деньги фонду, мы создаем комфортные условия для лектора и его аудитории.

Как сообщают организаторы, лектор расскажет о гештальт-терапии, опишет ее основные положения и теоретические концепции, добавит примеры из своей практики и практики его коллег и попробует углубиться в различия индивидуалистического и полевого подходов к пониманию психики.

Взнос на входе составляет 250 рублей. Вырученные средства передаются в детский благотворительный фонд имени Алены Петровой.

Начало в 15.00. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте.

Организаторы обращают внимание, что в библиотеке принято разуваться и ходить в носках по коврам.

«Лепторий» является победителем областного конкурса на лучшие молодежные социальные проекты Томской области, организованного Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в 2017 году.

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