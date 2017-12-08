В Томске на площади у «1 000» мелочей установят живую 18-метровую ель

8 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Томский лесхоз установит живую 18-метровую ель на площади у центра «1000 мелочей». Дерево привезут с территории Тимирязевского лесничества сегодня ночью.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на директора «Томсклесхоза», для предприятия это первый опыт заготовки и установки городской ели. Новогоднее дерево спиливали с особой аккуратностью с помощью валочной машины, придерживая его макушку тросами автокрана, чтобы не уронить и не повредить ветви. Транспортировка дерева до места назначения запланирована ночью, когда на городских магистралях сократится транспортный поток. Сопровождать автопоезд с новогодней елью будут сотрудники ГИБДД.

Ель установят на проспекте Ленина, 80, около торговых центров «1000 мелочей» и «Биг Сити».

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