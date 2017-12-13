Поезд Тайга — Томск ускорили на 15 минут

13 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Несколько пригородных томских маршрутов ускорены после вступления в действие нового графика поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

За счет сокращения времени в пути на 15 минут ускорен поезд №6088 Тайга – Томск. Поезд №6084 Тайга - Томск-1 (летний) также будет прибывать в место назначения на 12 минут раньше.

Всего в новом графике движения поездов в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги ускорены 23 пригородных маршрута.

В связи с изменениями компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее.

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