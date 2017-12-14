В Томске придумали, как защитить водителей большегрузов от шума и вибрации

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская компания «Технология Маркет» разработала новый профиль зубчатого зацепления для производства зубчатых механизмов (редукторов). Разработка понижает уровень шума редукторов, вибрацию, повышает эффективность и срок службы машин, что в применении в автомобилях улучшит комфорт водителей, сообщает региональный инновационный портал.

«Сейчас 90 процентов редукторов используют эвольвентное зацепление. Разработанный нами новый профиль — эксцентрико-циклоидальный — превосходит стандартный по КПД, несущей способности и другим параметрам. Используя ЭЦ-зацепление, мы уменьшаем размер конструкции или увеличиваем ее долговечность, что экономит заказчику сталь, смазку, электроэнергию и дает преимущества при эксплуатации механизмов», — пояснил директор компании «Технология Маркет» Виктор Становской.

Он также рассказал, что новая технология успешно прошла испытания и готовится к серийному производству на вторичном рынке для БЕЛАЗов и заводе «Тяжмаш» в Сызрани.

«На редукторах, созданных по нашей технологии, работают мотовозы МПТ-6. Их запустили в эксплуатацию одновременно с машинами на эвольвентном зацеплении в 2011 году, и техника со стандартным механизмом вышла из строя на второй год эксплуатации, а наши редукторы до сих пор работают исправно», — добавил Виктор Становской.

ЭЦ-профиль, по словам директора компании, способен улучшить характеристики агрегатов в производстве насосов, компрессоров, турбин, гидротурбин, двигателей внутреннего сгорания.

«Водители больших машин очень ждут, когда старые редукторы заменят на обновленные, с ЭЦ-зацеплением, потому что при их использовании в кабине сильно уменьшается вибрация, а большая часть профессиональных заболеваний шоферов связана именно с этим фактором», — отметил Виктор Становской.

Первый патент в России томские разработчики получили в 2007 году, сейчас технология и механизмы на ее основе защищены европейскими, евразийскими и американскими патентами. В 2011 году на развитие своей разработки томичи получили грант от Фонда содействия инновациям, в этом году поддержку компании окажет ФПИ.

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