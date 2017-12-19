В Томской области выбрали лучшего таксиста

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Отдел по связям с общественностью сервиса «Максим»

Победителем конкурса «Лучший таксист Томской области – 2017» стал 25-летний Александр Пепелин. В качестве приза он получил ключи от автомобиля Skoda Rapid, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс «Лучший таксист Томской области – 2017» было подано 75 заявок, 20 участников были допущены к основным этапам. После теоретического теста и экзамена по вождению в финал вышли восемь водителей. Победителей определила конкурсная комиссия на основе набранных баллов и оценок пассажиров по итогам поездок с претендентами на звание лучшего таксиста.

В результате первое место и главный приз конкурса завоевал Александр Пепелин, на втором месте — Максим Бурыхин, на третьем — Андрей Масляков. Все призеры получили дипломы и другие награды. Кроме того, председатель общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова передала томичам прототип статуэтки, которая станет наградой национального конкурса лучших таксистов — он впервые пройдет в следующем году.

«Томская область первой из российских регионов провела такой конкурс, здесь наиболее сильно проявляется синергия взаимодействия власти и бизнеса. Поэтому пока такая статуэтка есть только в Томске», — подчеркнула Ирина Зарипова.

Конкурс «Лучший таксист Томской области» проводится с 2015 года. В 2017 году впервые главным призом для победителя стал автомобиль, предоставленный партнером — сервисом заказа такси «Максим».

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