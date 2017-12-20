В вопросе передачи бывших корпусов ТВМИ мы ищем оптимальное решение - мэр Томска

20 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, мэр Томска Иван Кляйн рассказал о возможной судьбе зданий бывшего Томского Военном-медицинского института, расположенных по адресам пр.Кирова, 42 и ул.Никтина, 8.

По его словам, после пожара и звучавшей после этого в сторону властей критики в здании по Кирова, 42 обустроили кровлю на площади 14 тыс.кв.метров и установили железобетонные перекрытия (все это было согласовано с комитетом по охране объектов культурного наследия). В планах администрации была постройка здесь школы, однако, после проведенных проектировщиками расчетов выяснилось, что «никакое новое содержание не войдет в старые стены без реконструкции».

«Реконструкция намного больше стоит. Это миллиардное вложение, лучше новую школу построить, чем реконструировать такое здание», — отметил Иван Кляйн.

Он добавил, что сейчас городские власти, вместе с губернатором и митрополитом ищут совместное решения для использования этого здания в интересах томичей.

«Передать церкви? Мы понимаем, что у них тоже денег нет, как и у нас. Давайте вместе искать решение. Видим, что надо сохранить и купольную часть. Возможно здесь стоит сделать краеведческий музей, музейный комплекс какой-то с великолепным парком. Мы работаем над этим. Есть некое видение, разговоры ведутся, но они должны утвердиться официальными документами», — добавил мэр.

Подобным образом, по его словам, обстоят дела со зданием на Никитина, 8.

«Мне кажется на первом этапе надо такие же превентивные меры пройти, сделать кровлю и перекрыть, чтобы здание не развалилось. Иначе здание может «пойти», и мы будем весь год заниматься поиском этих денег, внебюджетные средства. Надо накрыть сначала, а потом уже делиться», — отметил Иван Кляйн.

Он также уточнил, что в случае, если до открытия школы здание не удастся завести под крышу, то его закроют баннерами, на которых будет изображено то, каким объект будет выглядеть после реконструкции. Таким образом «ребятишки не будут видеть чудеса рядом. Не надо, чтобы они выходили из школы и видели руины».

«Задача не в том, чтобы сухо и тупо выполнить закон. Надо найти разумное решение в интересах всех томичей и для сохранения памятников для томичей, будущих поколений», — заключил мэр Томска.

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