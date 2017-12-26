Томскую компанию оштрафовали на 200 тыс. руб. в связи с отравлением гостей «Праздника топора»

26 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Управление Роспотребнадзора по Томской области завершило расследование августовской вспышки острой кишечной инфекции на плотницком фестивале «Праздник топора», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе лабораторных исследований выявлено, что причиной заболевания участников и организаторов праздника послужило употребление зараженных кишечной палочкой готовых блюд, приготовленных ООО «Аккурат», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что массовое отравление произошло из-за нарушений сотрудниками цеха санитарных правил и норм в процессе приготовления, хранения и транспортировки готовых блюд. Всего пострадали 90 человек, в том числе четверо детей до 17 лет.

За многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства «Аккурат» оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора разработало и направило в администрацию Томской области предложения по организации и проведению мероприятий с массовым пребыванием людей с целью недопущения подобных инцидентов.

Как сообщалось, 16 августа начали поступить жалобы на отравление от участников международного плотницкого фестиваля «Праздник топора», который проходил в парке «Околица» в Томской области. К 17 августа за медицинской помощью обратились 129 человек, 24 из них были госпитализированы. Среди оказавшихся в больнице были двое иностранцев — из Монголии и Белоруссии.

Все пострадавшие питались в одном месте — столовой для участников фестиваля. Организацией питания занималась компания «Аппетит» (юрлицо ООО «Аккурат»), которая предоставляет эти услуги на фестивале третий год подряд. Суд приостановил работу «Аккурата» на 90 суток до устранения санитарно-эпидемиологических нарушений. В продукции компании обнаружили бактерии кишечной палочки.

18 августа глава региона Сергей Жвачкин принял решение о досрочном прекращении «Праздника топора».

С 25 августа парк «Околица» вновь открыли для посещения после двойной дезинфекции.

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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