Главные коммуникационные проекты Сибири оценят при поддержке «Норильского никеля»

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2017 // Фото: Luchnik.ru

Крупнейший в мире производитель никеля, палладия, платины и меди компания «Норникель» в четвертый раз подряд стал генеральным партнером Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь — главного сибирского PR-конкурса.

Премия «Серебряный Лучник» — Сибирь в 2017 году проводится в седьмой раз. Всего было подано более 100 заявок, после технической проверки до голосования жюри допущены 73 проекта. Больше всего заявок отправлено из Новосибирской области и Красноярского края - 28 и 15. По 9 проектов от Кемеровской области и Алтайского края, по 5 — из Омской и Иркутской области. Томская область представлена 2 работами.

Внимание к сфере коммуникаций и связей с общественностью наряду с поддержкой социального предпринимательства, культуры и спорта является частью комплексной программы «Норникеля» по развитию территорий и повышению их инвестиционной привлекательности.

«Премия «Серебряный Лучник» — Сибирь дает возможность профессиональному сообществу обменяться опытом, рассказать о новых коммуникационных инструментах, обсудить проблемы отрасли и пути их решения, почерпнуть новые идеи. Это не только помогает повысить эффективность именно PR-проектов, но и содействует продвижению и масштабированию региональных проектов из других отраслей, и в конечном счете помогает развитию территорий в целом», — комментирует Михаил Демьянов, руководитель Центра имиджевых проектов Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»/

По итогам голосования жюри Региональной премии будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Помимо этого, 10 лучших проектов из общего числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без внесения регистрационного взноса.

Авторы работ, вошедших в шорт-лист, выступят перед жюри и гостями премии с защитой своих проектов 27 января в Новосибирске. Победителей объявят в этот же день на закрытой церемонии награждения.

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