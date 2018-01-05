Пострадавшие от аварии на теплосетях дома в Томске подключены к теплоснабжению по постоянной схеме

5 января 2018 / Томский Обзор

По информации пресс-службы администрации города, все дома Октябрьского района Томска, пострадавшие вчера от аварии на ул. Беринга, подключены к тепло- и водоснабжению по постоянной схеме. Подключение к ней началось в 6.00 сегодняшнего дня, после того, как ремонтные работы на поврежденных теплосетях продолжались всю ночь.

Электроснабжение, которое было прекращено в результате подтопления подстанции, вернули в пострадавшие дома в течение нескольких часов в четверг, 4 января.

Напомним, порыв теплосети произошел в четверг, 4 января на ул. Беринга, давление в трубах теплоснабжения снизилось. В результате чего порядка 40 домов в Октябрьском районе Томска остались без тепла и воды, а из-за подтопления электрической подстанции и без света. Работы по откачке воды из теплокамеры, устранению порыва на тепломагистрали и восстановлению теплоснабжения проходили в ускоренном режиме. В ходе работ, жилые дома были переключены на резервную схему снабжения. Техника УМП «Спецавтохозяйство» убирала наледь на проезжей части улицы Беринга.

Сегодня работа оперативного штаба продолжается, каждые 2 часа проводится мониторинг ситуации на теплосетях. На улице Беринга продолжает дежурство специализированная техника УМП «Спецавтохозяйство».

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