Центры соцподдержки Томской области начали принимать документы на президентское пособие

Томский Обзор / Фото: 10 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В центрах социальной поддержки населения региона и отделах МФЦ «Мои документы» можно оформить «детские» в размере прожиточного минимума на первенца, напоминает пресс-служба областной администрации.

Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», учреждающий новую льготу, президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2017 года, а 1 января 2018-го он вступил в силу.

Пособие назначается и рассчитывается с учетом дохода семьи. Право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом в пределах полутора прожиточных минимумов. Для расчета льготы будет использоваться прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Получать президентское пособие семья будет ежемесячно, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, размер нового пособия для томских семей составит 11 251 рубль.

Документы на его оформление примут центры социальной поддержки населения по месту жительства или отделы МФЦ. К заявлению понадобятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справки о доходах семьи. «Подать документы нужно в течение полугода: в этом случае пособие будет выплачено со дня рождения первенца. Если же прийти за выплатой позже, ее назначат со дня обращения», — пояснила Марина Киняйкина.

В России на новое пособие смогут претендовать 47 % всех молодых семей. В Томской области, по данным департамента социальной защиты, таких семей около 3 тысяч.

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