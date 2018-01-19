В связи с морозами в Томске отменяют автобусные рейсы

Томский Обзор / Фото: 19 января 2018 // Фото: Pixabay.com

Перевозчики отменили несколько рейсов из Томска на ближайшие дни в связи с низкой температурой воздуха, сообщается на сайте томского автовокзала.

Отменены рейсы:

Томск — Абакан — Кызыл 19 января

Томск — Белокуриха 20, 21, 22 и 23 января в 21:00

Томск — Зырянское 19, 20, 21 января в 18:35

Томск — Колпашево 20 января в 11:10 и 14:10, 21 января в 7:40, 14:10 и 17:00

Томск — Красноярск 19 января в 20:05

Томск — Кривошеино 20, 21 и 22 января в 14:00 и 17:45

Томск — Мариинск 19 и 22 января

Томск — Молчаново — Нарга 20, 21 и 22 января в 08:45

Томск — Новокузнецк 19, 20, 21 января в 21:50

Томск — Самусь — Орловка 21 января в 7:05, 14:10 и 18:10

Томск — Шарыпово 19 и 22 января в 20:00

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