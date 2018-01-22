Премия «Серебряный Лучник»: за звание «Мастера» борются Новосибирск и Кемерово

Томский Обзор / Фото: 22 января 2018 // Фото: Luchnik.ru

Подведены итоги онлайн-голосования за кандидатов в номинации «Мастер» региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. Победитель будет определен после публичных защит членами жюри.

Номинация «Мастер» — особая номинация сибирской премии. Она присуждается руководителям и сотрудникам компаний, государственных и общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR.

Выдвигать претендентов в лонг-лист премии может только жюри. В этом году лонг-листе было представлено 7 номинантов из Новосибирска, Красноярска и Кемерово.

Далее путем онлайн-голосования на сайте премии сибирская общественность определила тех, кто вошел в шорт-лист:

Антон Калтыгин , руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России», Новосибирск;

, руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России», Новосибирск; Михаил Фаустов , создатель и председатель Чемпионата России по чтению «Открой Рот», организатор книжного фестиваля «Новая книга, Новосибирск-Москва;

, создатель и председатель Чемпионата России по чтению «Открой Рот», организатор книжного фестиваля «Новая книга, Новосибирск-Москва; Петр Пинтусов, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс», Кемерово.

Следующий этап — публичная защита: второй раз в истории Региональной премии кандидаты будут выступать перед аудиторией, победителя выберет жюри.

Номинанты выступят на завершающих мероприятиях премии, которые пройдут 27 января в Центре культуры и отдыха «Победа» по адресу Ленина, 7. Регистрация откроется 23 января на сайте премии. Генеральный партнер премии — «Норильский никель».

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