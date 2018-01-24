В ТГУ появились урны для раздельного сбора мусора

Томский госуниверситет вводит систему раздельного сбора отходов – стекло, пластик и макулатура теперь будут отправляться на переработку по отдельности. Инициатором новой системы утилизации выступил студент геолого-географического факультета Владимир Максимчук.

Как сообщает пресс-служба вуза, в январе новая система обращения с отходами вводится в главном корпусе, но со временем начнет работать во всех остальных корпусах и общежитиях университета. Сотрудников просят организовать сортировку мусора в каждом кабинете, в коридорах появились контейнеры для пластика и стекла, для бумаги и для остальных отходов. Собранное вторичное сырье будет отправляться на переработку в компанию «Чистый мир».

"Обычно отходы отправляются на полигон, и это вызывает негативные последствия. Например, жители города могут получить непригодную для питья воду, отравленную стоками со свалки. Попутный ветер приносит в дом через окно загрязненный воздух – результат самовозгорания городской свалки. Организуя раздельный сбор мусора в университете, мы помогаем городу", – говорит студент ГГФ, инициатор проекта Владимир Максимчук.

По словам Владимира, переработка вторичных отходов выгодна и с экономической точки зрения, так как одни и те же ресурсы в этом случае используются несколько раз.

"Я проводил исследование на тему обращения с отходами. В Томске существует проблема переполнения контейнерных площадок и образования несанкционированных свалок – отходов много, с ними сложно работать. Отправляя часть отходов на переработку, мы облегчаем нагрузку на систему обращения с ними в целом", – говорит студент.

Владимир Максимчук подчеркивает, что система раздельного сбора мусора заработает в университете в полной мере, только если этому будут способствовать студенты и сотрудники ТГУ. Сотрудникам выданы памятки по раздельному сбору отходов, в которых подробно описывается, какие виды вторичного сырья могут быть переработаны. Студентов просят выбрасывать мусор в специальные урны. Большие контейнеры появились и на территории Университетской рощи, туда техперсонал будет выносить отсортированный мусор из корпуса.

Инициатива получила развитие после участия команды студентов геолого-географического факультета во всероссийском квесте «Разделяй с нами», благодаря чему появилась возможность получить в пользование контейнеры для раздельного сбора отходов от ГК «ЭкоТехнологии».

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