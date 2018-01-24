В Томске закончили строительство новой школы на Никитина, 6

24 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске завершено строительство новой школы по ул. Никитина, 6. Учреждение будет носить название «Перспектива» и откроется 1 сентября. Прием заявлений о зачислении детей в первые классы стартует 1 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, руководителем новой школы «Перспектива» станет кандидат педагогических наук, «Почетный работник общего образования Российской Федерации» Ирина Сахарова. Ранее директор возглавляла известную в городе прогимназию «Кристина», которая является одним из ведущих учреждений Томска с высокими показателями развития детей и инновационным оснащением.

Заявления о зачислении первоклассников в новую школу будут рассматриваться при условии прописки ребенка в следующих закрепленных микрорайонах:

пр. Ленина (нечетная сторона) от ул. Карташова до пер.Плеханова;

пер. Плеханова (нечетная сторона) от пр. Ленина до ул. Красноармейской;

ул. Красноармейская (нечетная сторона) от пер. Плеханова до ул. Карташова;

ул. Карташова (четная сторона) от ул. Красноармейской до пр. Ленина;

ул. Красноармейская, 16, ул. Никитина, 37а, пр. Фрунзе, 86;

ул. Сибирская (нечетная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Тверской;

ул. Тверская (нечетная сторона) от ул. Сибирской до ул. Лебедева;

ул. Лебедева (четная сторона) от ул. Тверской до ул. Красноармейской;

ул. Красноармейская (четная сторона) от ул. Лебедева до ул. Сибирской.

Запись начнется 1 февраля, с 16.00 до 19.00 по адресу ул.Никитина, 17а (МБ им.С.Я.Маршака) и далее по графику: пн – с 9.00 до 17.00; вт, чт – с 16.00 до 19.00; сб, вс – с 12.00 до 16.00.

Предварительная запись для обучения детей 2-9 классов в 2018-2019 учебном году будет осуществляться с 15 февраля по адресу ул.Никитина, 17а, по вторникам и четвергам – с 16.00 до 19.00. Документы будут приниматься после 25 мая.

В пресс-службе отмечают, что это третья построенная школа в городе за последние 25 лет, в которой созданы все условия для реализации образовательной программы по самым современным стандартам.

«Школа на ул. Никитина расположена среди плотно застроенного района. Она также построена по типовому, но удачному проекту и рассчитана на 1100 мест. Новое здание сможет разгрузить близлежащие школы. В ближайшее время будут осуществлен набор педагогического состава нового образовательного учреждения», - отметил глава города.

Напомним, что в сентябре 2017 года свои двери для томичей открыл новый корпус Академического лицея на ул.Дизайнеров, 4. В этом году откроются новые школы по ул.Никитина, 6 и ул.Береговая, 6.

Подробную информацию о приеме детей в первые классы и закреплении территорий города за муниципальными общеобразовательными учреждениями можно узнать на сайте администрации Томска.

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