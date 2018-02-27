Томская «Околица» вошла в топ-5 этнопарков страны

27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Мазурик

Аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг самых лучших и популярных этнографических комплексов и музеев под открытым небом. Список был составлен на основании анализа туристических предложений и посещаемости, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Околица» заняла четвертое место, опередив такие этнопарки, как «Кочевник» (Московская область), «Тыгыдым» (Ярославская область), «Золотая Орда» (Иркутская область), «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), «Ватан» (Уфа, Республика Башкортостан) и «Малые Корелы» (Архангельская область).

Первые три места в рейтинге заняли казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), Финно-угорский этнопарк (Республика Коми).

Также в прошлом году «Околица» взяла Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Парк, представляющий музей деревянных скульптур под открытым небом, был заявлен в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий». Экспертное жюри, принимая решение, обращало особое внимание на развитость инфраструктуры, количество собственных и внешних событий, проведенных на площадке, количество туристов, взаимодействие с представителями туристического сообщества, наличие объектов показа.

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