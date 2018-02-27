В Томске до конца апреля закроют пешеходное движение по Набережной Ушайки

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

В Томске до 27 апреля перекроют движение пешеходов на участке ул. Набережная реки Ушайки. Это связано с работами по реконструкции набережной, которые проводит ООО «ГК «Гранит», сообщает пресс-служба мэрии.

Движение пешеходов будет ограничено по четной стороне улицы на участке от ул. Обруб до пер. Пионерский и на участке от здания по пл. Ленина, 14 до ул. Набережная Ушайки.

На указанных участках будут установлены временные знаки и информационные щиты. Предполагается, что движение здесь будет восстановлено в 24.00 27 апреля.

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения и корректировать свои маршруты.

Напомним, реконструкция набережной Ушайки — это часть приоритетного регионального проекта «Томские набережные», которую областная власть реализует при финансовой поддержке «Газпрома». Согласно проекту, вокруг Большого концертного зала Томской государственной филармонии будет создана рекреационная зона, площадки для культурно-массовых и спортивных мероприятий. Благодаря договоренностям губернатора Сергея Жвачкина и главы компании Алексея Миллера в минувшем году газовики направили в томский проект дополнительно полмиллиарда рублей.

Официальная презентация проекта реконструкции состоялась в феврале 2015 года. Изначально предполагалось, что он будет рассчитан на 2015-2016 годы. Подробнее о проекте реконструкции - здесь.

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