Томская область начинает работу по ликвидации очереди в детсады для детей до трех лет

28 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томской области прорабатывают новую программу по обеспечению дошкольным образованием детей от 2 месяцев до трех лет, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Людмилу Огородову.

«Мы решили задачу для детей от 3 до 7 лет. Есть автоматическая информационная система, где текущая очередь — ноль. Теперь президент поставил задачу обеспечить местами детей с двух месяцев, даже не с года. Текущая актуальная очередь — чуть более 2 тысяч человек, а отложенный спрос — около 19 тысяч человек. Это вызов», — сказала Людмила Огородова.

По ее словам, профильные департаменты, а также курирующий архитектурно-строительную сферу региона заместитель губернатора уже начали отработку параметров программы создания новых мест в детсадах. Предполагается, что параметры будут определены в ближайший месяц.

Так, рассматривается строительство новых детсадов (в рамках государственно-частного партнерства), использование мест в частных детсадах, а также реконструкция и капитальный ремонт старых дошкольных учреждений.

Кроме того, регион получил субсидию на создание мест в детсадах для детей до трех лет, которая позволит создать в 2018 году около 280 новых мест.

По данным администрации региона, в Томской области функционирует 210 детских садов, из которых 191 — муниципальный, 15 — частные, 4 — ведомственные. Также действует 31 группа присмотра и ухода. Для детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад, cоздано 27 консультационных центров и 39 семейных групп.

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