Томские полицейские задержали грабителя, напавшего на микрокредитную организацию

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в ограблении микрокредитной организации, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый зашел в павильон компании и угрожая распылить химическое вещество из похожего на газовый баллон предмет похитил деньги. Позже его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 38-летний безработный житель Томского района. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Томска.

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