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Члены томской банды экстремистов стали фигурантами еще двух уголовных дел

Томские новости, Криминал, Судебные дела, уголовное дело ФСБ банда бандиты Члены томской банды экстремистов стали фигурантами еще двух уголовных дел

Следственное подразделение управления ФСБ по Томской области возбудило два новых уголовных дела в отношении членов банды экстремистов, нападавших на жителей Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В процессе сопровождения уголовного дела установлены два жителя Томска, администраторы интернет-группы данного экстремистского сообщества, которые призывали к враждебным действиям по отношению к представителям определенных национальностей и социальных слоев с использованием средств массовой информации», — говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В конце октября 2017 года следственное управления СКР по региону возбудило уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении лидера группировки, удалось установить четверых ее членов. Молодые люди на видеокамеру избивали своих жертв, а также оскверняли места захоронения.

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