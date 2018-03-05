Члены томской банды экстремистов стали фигурантами еще двух уголовных дел

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com

Следственное подразделение управления ФСБ по Томской области возбудило два новых уголовных дела в отношении членов банды экстремистов, нападавших на жителей Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В процессе сопровождения уголовного дела установлены два жителя Томска, администраторы интернет-группы данного экстремистского сообщества, которые призывали к враждебным действиям по отношению к представителям определенных национальностей и социальных слоев с использованием средств массовой информации», — говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В конце октября 2017 года следственное управления СКР по региону возбудило уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении лидера группировки, удалось установить четверых ее членов. Молодые люди на видеокамеру избивали своих жертв, а также оскверняли места захоронения.

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