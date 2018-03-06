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Прием заявок на томскую «Народную рыбалку» завершен досрочно

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Прием заявок на областные соревнования по ловле рыбы на мормышку, которые пройдут 17 марта на озере Родниковом в Шегарском районе, завершен досрочно. «Народная рыбалка» соберет 1 100 участников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для участия в рыболовном фестивале зарегистрировано 144 семейные команды. Мужчины традиционно составили самую многочисленную возрастную группу турнира — около 700 человек. Количество женщин – участниц соревнований в этом году увеличилось почти до 100 (в 2017-м их было около 70-ти).

В рамках фестиваля «Народная рыбалка» 17 марта с 10 до 16.30 на берегу озера Родниковое для гостей развернётся обширная развлекательная программа, которая будет включать выступления музыкальных и танцевальных коллективов, катание на собачьих упряжках и снегоходах, детскую рыбалку, интерактивный спектакль с элементами научного шоу и игровой квест для детей и взрослых.

Победитель рыболовного турнира за самый большой улов получит звание «Народный рыбак 2018 года» и главный приз — лодку ПВХ с мотором от генерального спонсора ООО «Межениновская птицефабрика». Призеров, занявших с 1 по 10 место в группах по номинациям, наградят кубками, медалями, грамотами и ценными подарками от спонсоров и партнеров фестиваля.

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