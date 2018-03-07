Томичей просят не парковаться на участках 5 улиц

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на четверг, 8 марта, томичей просят не парковать автомобили на участках пяти улиц, где будут работать механизированные звенья «Спецавтохозяйства».

В пресс-службе мэрии уточняют, что речь идет об участках:

ул.Гагарина;

ул.Салтыкова-Щедрина;

ул.Крылова;

ул.Кулагина;

пр.Ленина (от ул.Дальне-Ключевской).

В связи с погодными условиями планы по уборке снега могут быть скорректированы.

У томичей также есть возможность сообщить о некачественной уборке снега по телефонам 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» действуют и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).

По вопросам некачественной уборки снега внутриквартальных и дворовых территорий томичам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.

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