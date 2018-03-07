Томичей просят не парковаться на участках 5 улиц
В ночь на четверг, 8 марта, томичей просят не парковать автомобили на участках пяти улиц, где будут работать механизированные звенья «Спецавтохозяйства».
В пресс-службе мэрии уточняют, что речь идет об участках:
- ул.Гагарина;
- ул.Салтыкова-Щедрина;
- ул.Крылова;
- ул.Кулагина;
- пр.Ленина (от ул.Дальне-Ключевской).
В связи с погодными условиями планы по уборке снега могут быть скорректированы.
У томичей также есть возможность сообщить о некачественной уборке снега по телефонам 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» действуют и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).
По вопросам некачественной уборки снега внутриквартальных и дворовых территорий томичам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.