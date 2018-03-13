Томская область станет одним из первых регионов, где заработает служба санавиации - замглавы Минздрава

13 марта 2018 / Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель главы Минздрава РФ Татьяна Яковлева договорились о включении региона в число пилотных по реализации проекта национальной службы санавиации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Татьяну Яковлеву.

«Уже готов проект постановления правительства по развитию национальной службы санавиации. В этот проект в первую очередь войдет Томская область, об этом мы сегодня договорились с Сергеем Анатольевичем (Жвачкиным — прим.ред.)», — сказала Татьяна Яковлева.

Как сообщалось, национальная служба санавиации заработает в России в октябре 2018 года. Проект создают на базе централизованной скорой помощи.

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