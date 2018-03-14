Судебные приставы ожидают погашения долгов «Томи» в ближайшее время

14 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги, как ожидается, в ближайшее время погасит долги по налогам, сборам и зарплате, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя регионального управления ведомства Ивана Конгарова.

«При беседе с руководством футбольного клуба была получена устная информация, что долги скоро будут закрыты. В настоящее время общий долг ФК составляет 64 млн рублей, из которых 36,5 млн рублей — по налогам, 1,685 млн рублей — по зарплате», — сказал Иван Конгаров.

Футбольный клуб «Томь» испытывал финансовые трудности с 2016 года — игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета.

В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

Из-за финансовых претензий со стороны футболистов Российский футбольный союз несколько раз запрещал «Томи» регистрировать новых игроков.

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