С мая в Томской области вырастет минимальная зарплата

16 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководители отраслевых объединений работодателей региона в пятницу заключили соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2018 год, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии подписания.

Согласно документу, с 1 мая минимальная заработная плата в Томской области будет варьироваться от 14 тыс. 512 рублей в Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах до 24 тыс. 559 рублей в Стрежевом и Александровском районе, где действует северная надбавка.

«Повышение зарплаты коснется сразу 20 тыс. жителей нашей области, в основном это представители профессий со сменным графиком работы, в том числе дежурные, охранники, уборщики», — сказал Сергей Жвачкин.

По его словам, на повышение минимальной зарплаты работникам бюджетных организаций томские власти предусмотрели в бюджете 2018 года 1,2 млрд рублей, средства на повышение зарплат заложили и владельцы частного бизнеса.

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