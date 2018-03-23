Грузовик и автобус столкнулись в Томской области, два человека погибли, 11 пострадали (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Два человека погибли, 11 пострадали в результате аварии в Томской области с участием автобуса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на осведомленный источник.

По предварительной информации, произошло столкновение автобуса и «КамАЗа», сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС по Томской области агентству сообщили, что ДТП произошло в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района, водители обоих транспортных средств погибли, травмированы 11 человек.

«Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Колпашево-Томск, находились 27 пассажиров», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что на место происшествия незамедлительно были направлены оперативная группа Кривошеинского пожарно-спасательного гарнизона, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, другие экстренные службы.

Фото: 70.мвд.рф

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