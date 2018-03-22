Томичей приглашают на творческую встречу с музыкантом и художником Алексеем Плюсниным

22 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сибирский филиал ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а) приглашает томичей на творческую встречу с музыкантом, теоретиком и художником Алексеем Плюсниным.

Как сообщают организаторы, на встрече Алексей расскажет томичам о своем творчестве, деятельности союза «АПозиция», художественных и кураторских проектах, а также проведет мастер-класс по коллективной импровизации.

В мероприятии примет участие томский импровизационный коллектив StrangeletEnsemble. Также в мастер-классе по импровизации могут принять участие все желающие, для этого необходимо принести свой инструмент и усилитель (если он требуется).

Алексей Плюснин, (Санкт-Петербург)с 2001 по 2004 являлся художественным директором Международного Фестиваля Сергея Курехина SKIF. С 2004 руководит Международным Форумом «АПозиция», ежегодным событием, собирающим артистов многих стран мира, работающих в экспериментальных жанрах. С 2008 – соорганизатор мультимедийного интернационального проекта «Share.spb» (sharespb.ru) и фестиваля «Космонойз». Является первым русским музыкантом, выступавшим в Антарктиде (аргентинские станции Marambio и Esperanza, 2011). Приоритет деятельности и интересов Алексея - импровизационные и междисциплинарные формы искусства. Официальный сайт музыканта:http://pliousnine.aposition.ru/

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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