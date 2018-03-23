Ингосстрах выплатит компенсации пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Пассажиры автобуса, пострадавшие при ДТП на трассе Томск-Колпашево в среду, могут рассчитывать на страховые выплаты «Ингосстраха», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сообщение страховщика.

«В „Ингосстрахе“ подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты пострадавшим пассажирам. Для этого им нужно обратиться к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие пассажиры должны предоставить страховой компании документы от перевозчика и из медучреждения.

«Ингосстрах» напомнил, что размер компенсации при причинении вреда здоровью рассчитывается по таблице выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. Так, за ушибы и ссадины определена выплата 1 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тыс. рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. За несколько травм выплаты суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 млн рублей.

Как сообщалось, в среду днем в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района Томской области столкнулись автобус KIA и грузовик, оба водителя погибли. В больницу доставили 23 человека. На утро четверга в медучреждении оставили четырех человек, остальных перевели на амбулаторное лечение.

Автобус следовал по маршруту Колпашево-Томск. В диспетчерской томского автовокзала агентству сообщили, что автобус принадлежит «Колпашевскому АТП».

Вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика.

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