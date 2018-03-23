В Томске стартует благотворительная акция «Остаться с носом — Помочь детям»

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

Вторая по счету благотворительная акция в поддержку деятельности больничных клоунов и творческих направлений работы с пациентами детских больниц «Остаться с носом — Помочь детям» стартует в Томске, сообщают в АНО «Партнеры по радости».

Идея акции проста организаторы акции размещают специальные банки с логотипом и печатью организации с клоунскими носами в разных точках Томска. Любой желающий может сделать пожертвование 100 рублей и получить красный нос в подарок. Организаторы, также предлагают сделать фото в клоунском носе на месте его покупки и разместить в любой социальной сети с хештэгом #остатьсясносомпомочьдетям. Самое позитивное фото получит специальный приз от АНО «Партнеры по радости».

«К нам присоединились новые старые друзья, которые разместят банки с клоунскими носами в своих компаниях и любой человек сможет принять участие. Уже 1 апреля сделать пожертвование 100 рублей получить заветный клоунский нос можно будет у наших социальных партнеров и добрых друзей», — отметила директор АНО «Партнеры по радости» Наталья Шимина.

Принять участие в благотворительной акции можно в центр дополнительного образования и спорта «КЛАСС» (Ледовая арена СК «Кристалл», ул. Смирнова, 48б, строение 2), медицинском центре «Неббиоло» (пер.Островского, 23), детской парикмахерской «Кеша хороший!» (пер. Новосибирский, 10 ТЦ "БУМ" , 3 этаж), магазине-клубе детской книги «УМКА» (Усова, 37) и зоомаркете «ЗВЕРЮШКИ» (пос. Зональный : ул. Зеленая, 31 и ул. В. Грачева,3).

АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 20 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

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