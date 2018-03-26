Денис Штенгелов: на месте «Зимней вишни» больше никогда не должно быть ничего, связанного с торговлей

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Страшная трагедия, произошедшая в воскресенье в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», оставила множество вопросов об ответственности владельцев торговых и развлекательных площадей за безопасность посетителей. С вечера воскресенья томский кондитерский холдинг «КДВ Групп» упоминается в СМИ как владелец «Зимней вишни», однако в течение понедельника компания хранила молчание относительно этого события.

Основной бенефициар «КДВ Групп» Денис Штенгелов в интервью корреспонденту «Интерфакса» Дмитрию Афонину разъяснил структуру собственников этого актива.

— Денис, главный вопрос заключается в том, какое отношение «КДВ Групп» и вы лично имеете к торговому комплексу «Зимняя вишня»?

— Лично я имею отношение к этому торговому центру как физическое лицо. «КДВ» к нему не имеет никакого отношения. Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. Там было очень много собственников, помещения принадлежали разным организациям. И часть торгового комплекса контролировала организация, опосредованным совладельцем которой я являюсь.

— Этот опосредованный владелец — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК)?

— Да, оно — собственник площадей. А у него есть акционер — это компания «Кондитерус ком». И вот мажоритарным акционером «Кондитерус кома» я являюсь.

— Вы сказали, что «КДВ» не имеет к этому отношения. Но ведь «КДВ» тоже входит в периметр «Кондитерус кома»?

— «Кондитерус ком» является собственником «КДВ». Но «КДВ» не является собственником торгового центра, у него другие акционеры еще есть. «КДВ» никакого отношения не имеет. Я имею — как физическое лицо.

— Насколько большая доля торгового центра в вашей собственности?

— В моей картине мира (по моему представлению — прим.ред.), наверное, чуть больше половины общей площади торгового центра было у других собственников и чуть меньше половины — у нашей группы лиц (ККК — прим.ред.).

— Вы уже оценивали для себя ущерб в деньгах?

— Нет, не оценивал.

— Было ли здание застраховано?

— Не уверен. Несмотря на то, что я был собственником, я никаким боком не участвовал в управлении этим объектом. Я был инвестором, давал деньги, но не занимался ни строительством, ни эксплуатацией, поэтому ответов на эти вопросы не знаю.

— Вы общались со следственными органами? В качестве кого?

— У меня просто узнавали всю информацию, но я знаю, что часть людей допрашивали.

— Сейчас идет следствие и мы все будем ждать, когда оно даст правовую оценку трагедии. Тем не менее, сейчас не могу не задать вопрос: ощущаете ли вы на себе моральную ответственность за произошедшее?

— Конечно, ощущаю. То, что там произошло, даже в страшном сне я никогда в жизни не мог себе представить. Произошла страшная трагедия. Я соболезную всем, кто прямо или косвенно пострадал. Мы приняли решение выплатить по 3 млн рублей семьям за каждого погибшего. И будем содействовать реабилитации пострадавших, если она потребуется.

Естественно, я воспринимаю это как личную трагедию. Но при этом хотел бы, чтобы были определены реальные виновные, чтобы Следственный комитет разобрался без эмоций и наказал виновных в этой немыслимой трагедии.

— У вас ведь в управлении находится большое количество магазинов. Какие выводы для себя вы сделали? Что планируете предпринять, чтобы не допустить подобного в других магазинах?

— Это был единственный объект такого большого размера. Остальные магазины — другого размера и формата, достаточно маленькие, находятся на первых этажах. В моей картине мира, риски этих всех вещей (связанных с пожарной опасностью — прим.ред.) намного меньше, чем в больших зданиях.

Сложно отвечать на такой вопрос сейчас, потому что надо иметь холодную голову. Но в любом случае эта информация будет 100 раз проанализирована.

Хочу высказать мнение, что на месте торгового комплекса «Зимняя вишня» больше никогда не должно быть ничего, связанного с торговлей и увеселениями. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы сделать там, может быть парк. Не знаю, что это будет, но торговли там не будет — это точно.

— Вы сейчас находитесь за пределами страны? Планируете ли прилететь в ближайшее время?

— Да, я нахожусь в Австралии. Недавно сюда приехал. Часть времени я живу там (в России — прим.ред.), часть времени здесь. Поэтому да, через какое-то время собирался.

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