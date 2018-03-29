Все пострадавшие при столкновении автобуса и грузовика на томской трассе выписаны из Кривошеинской больницы

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Из Кривошеинской районной больницы выписаны все пострадавшие в ДТП у деревни Елизарьево, сообщает телеграм-канал Область здоровья.

Последняя пациентка была выписана сегодня, 30 марта. Ранее были выписаны еще две несовершеннолетние девушки 16 и 17 лет.

Однако еще один пострадавший в ДТП находится в травматологическом отделении Томской областной клинической больницы. Мужчина был доставлен туда 27 марта из Кривошеинской районной больницы для получения специализированной медицинской помощи. Состояние пациента стабильное.

Напомним, инцидент произошел 21 марта примерно в 16.00 на 157 километре трассы Томск — Колпашево. Здесь столкнулись грузовой «Shaanxi» и рейсовый автобуса «KIA». В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия. В автобусе находилось 26 пассажиров, 13 из которых после дорожно-транспортного происшествия доставлялись в больницу, из них 9 несовершеннолетних. По результатам осмотра врачами несовершеннолетним вред здоровью не диагностирован.

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