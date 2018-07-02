Олени vs cтресс.

Как томские бизнесмены борются с «синдромом большого города»

2 июля 2018 / Партнерский материал

«Никогда не говори „Я так устал“, — эти слова грузом падают на тебя. Не концентрируйся на негативных ощущениях, — советует популярный бизнес-тренер. — Скажи „Мне нужно восстановить силы“ и помедитируй на природе минут десять».

Такова сегодняшняя реальность: быть уставшим не модно.

Не признавайся, что испытываешь стресс — прослывешь скучным. Кому ты интересен с такими банальными проблемами? Разве что ученым, которые скрупулезно разбирают на составляющие «синдром хронической усталости», «синдром большого города» и подводят статистику: более половины населения в городах страдают — то от одного, то от другого. А природа-то как помогает? Ответ на этот вопрос нашла томская компания «ДНК-Сибирь».

Ювалинское мараловодческое хозяйство раскинулось на живописном берегу реки, в сибирской тайге. Первое стадо маралов появилось у семьи Николаевых в 2012 году. Завели их «для души», без бизнес-плана, просто восхитившись статными благородными животными. Но стадо росло, а предприниматели заинтересовались возможностями выпуска продукции из пантов — рогов маралов. Выпускники томских университетов привыкли «копать» любую тему глубоко, привлекая науку и инновации, и мараловодство не стало исключением — хотя за помощью пришлось обратиться в специализированный НИИ в Барнауле. Затем к совместной работе подключили производственные мощности в Новосибирске, и результатом стала революция на рынке пантовой продукции — выпуск концентрированного безалкогольного экстракта в жидкой форме. Линейку продуктов со звучным названием «Пантагон» создатели называют эко-энергетиками.

Анна Николаева, соучредитель «ДНК-Сибирь» и хозяйка центра моды и красоты «Подружка невесты», где была открыта первая официальная точка продаж «Пантагон» в Томске:

— Первыми наш продукт попробовали друзья и деловые партнеры. И все отзываются с искренним воодушевлением. Приходят, покупают близким, отвозят с подарками в другие города и страны. Собираю обратную связь. Чаще это такие отзывы: «Пью ваши капли — легко просыпаюсь по утрам!», «Перестала уставать», «Раньше казалось, ничего не успеваю — а теперь записалась в спортзал», «Настроение стало лучше!», «Чувствую прилив сил. В „Пантагоне“ нет спирта, это ценно - выпил и спокойно садишься за руль». Я сама с семьей пью каждое утро с первым стаканом воды «Пантагон», это уже как полезная привычка. Заметила, что стала реже простывать.

Андрей

Козлов генеральный директор «ДНК-Сибирь» В этом нет ничего удивительного. Просто организм получает большое количество питательных веществ — тех, которых не хватает в обычном рационе. Из пантов с помощью уникальной технологии экстракции, которая больше не применяется никем в России, мы извлекаем значительное количество аминокислот, витаминов, ферментов и т.д. Плюс польза от сибирских растений, плюс действие еще одного природного компонента — цеолитовой воды. Все это в концентрированной форме содержится в «Пантагоне». Неудивительно, что после употребления такого напитка человек испытывает прилив энергии, которую можно потратить на эффективную работу или на полноценный отдых. Если есть силы — улучшается настроение, и так далее. Все факторы складываются — и получается результат, который многих удивляет.

Сейчас эко-энергетик «Пантагон» продается официальными представителями в Томске, Сочи, Москве, Тюмени и Тобольске, и через интернет-магазин — по всей России. Планы по завоеванию рынка, как признаются томские бизнесмены, обширные, а энергии не занимать.

Купить можно здесь: Томск, Гоголя, 55, центр красоты «Подружка невесты», правое крыльцо, с 9.00-20.00 без выходных.

Интернет-магазин: Dna-siberia.ru

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