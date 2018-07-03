В Томске появится программа комплексного управления «зеленым» хозяйством города

3 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Мэр Томска Иван Кляйн на встрече с общественниками отметил, что общее озеленение города требует системного подхода, сообщает пресс-служба мэрии.

Поводом для обращения к мэру Ираиды Сесюниной, Нины Москвитиной, Алексея Рудого и Александра Ревушкина стало озеленение бульвара по пр. Кирова. Эта территория вошла в окончательный список общественных пространств, которые будут благоустроены на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Инициативная группа томичей предложила реконструировать зеленые насаждения города постепенно. Глава города согласился с горожанами.

«Высадка деревьев- только первый этап. Посадки требуют ежегодного ухода. Кроме того, существующие питомники региона не могут удовлетворить в полной мере потребность в определённых сортах. Необходимо создать в Томске комплексное управление «зеленым» хозяйством города, начиная с подготовки квалифицированных кадров и развития древесно- кустарниковых питомников. Окончательное решение за тем, какие именно сорта должны преобладать в Томске – за квалифицированными специалистами», – подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Глава города дал поручение обеспечить публичность всех решений, принимаемых на ландшафтной комиссии Томска, в срок до 7 июля включить неравнодушных томичей в ее состав, а также в состав Совета по развитию общественных пространств и рассмотреть возможность создания выделенной экспертной группы по высадке и сохранению зеленых насаждений.

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