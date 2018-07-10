На Ново-Соборной покажут «Томскую силу»

10 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Ассоциация силовых видов спорта

В воскресенье, 15 июля, на площади Ново-Соборной пройдет силовое шоу, сообщает администрация города Томска. Шоу-программу представит Ассоциация силовых видов спорта «Томская сила» в рамках проекта «Выходные на Ново-Соборной».

Программа начнется в 13.00 открытой тренировкой по силовому экстриму. Принять участие в тренировке смогут все желающие: томичи и гости города. Будут подготовлены специальные снаряды как для спортсменов, так и для новичков и любителей.

Тренеры ассоциации проведут мастер класс по некоторым трюкам из силовых шоу. Здесь же гости праздника смогут сдать нормы ГТО.

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