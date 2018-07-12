Врач томской больницы обвиняется в смерти пациента

12 июля 2018 / Томский Обзор

Завершено расследование уголовного дела о смерти пациента в одной из томских больниц, сообщает следственное управление СКР по Томской области.

По версии следствия, ординатор одного из томских медицинских учреждений в марте 2017 года с согласия врача принял решение о проведении плевральной пункции пациенту, проходившему послеоперационное лечение.

В результате небрежности и нарушения техники выполнения плевральной пункции пациенту были причинены телесные повреждения, от которых он в скором времени скончался.

В настоящее время расследование завершено, в суд направлено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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